Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli cesur paylaşımlara devam ediyor. Milini pozlarına beğeni yağdı.

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Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı

Çukur'da Timsah Celil olarak tanınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, önce göğüs ve dudak estetiği yaptırdı.

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Minisini Gören Bir Daha Baktı

Meli Bendeli, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Bir ayda beş ameliyat geçirdiğini ve ameliyathanede yirmi dört saat kaldığını söylüyor.Ahmet Melih Yılmaz olarak bilinen ünlü oyuncu pembe saçları ve mini elbisesiyle ayna karşısında poz verdi. İddialı tarzını "Yürü be" notuyla dile getiren oyuncu beğenildi.

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Değişim sürecinin çok fazla para gerektirdiğini belirten Bendeli, "Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var." "Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim" dedi.

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