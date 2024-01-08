Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, 'verem' hastalığı bitmiş değil, herkes için bir tehdit olarak algılanmalı ve bu tür rahatsızlıkları iyi gözlemleyip en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirterek açıklamalarına devam etti.

YAYINLAMA
Google News
Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, 'verem' hastalığının hala herkes için bir tehdit olduğunu belirterek, "Tedaviye cevap vermeyen öksürük, ateş, gece terlemesi, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetleri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi.
"7-13 Ocak ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" çerçevesinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında etkinlik düzenledi. Etkinlikte minikler tarafından verem hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan resimler sergilendi. "El Ele Verelim; Tüberkülozu Bitirelim" teması ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve minikler ellerini boyayarak beyaz bir panoya el izi yaptılar.

Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

“VEREM HEPİMİZ İÇİN BİR TEHDİT"

Etkinlikte verem (Tüberküloz) hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Müdür Uras, “Verem maalesef halen dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. 2022 yılında dünyada tüberküloz tanısı alan hasta sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu sayı 1995 yılından beri dünyadaki en yüksek sayıyı oluşturuyor. Yani hastalık hala hepimizin için bir tehdit oluşturuyor. Veremde erken tanı çok önemli. 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük başta olmak üzere, balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerle karşılaşılması durumunda en kısa sürede bir göğüs hastalıkları polikliniğine, en yakın verem savaş dispanserine ya da aile hekimine başvurulması büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

HASTALARA ON-LİNE GÖZETİM

Samsun'da tüberkülozlu hasta sayısının 2023 yılı itibarıyla 140 olduğu bilgisini veren Dr. Uras, "Koruyucu tedavi alan kişi sayımız ise 760. Bu hastalarımızın tedavileri Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak verilen ilaçlarla sürdürülüyor. Verem hastalığında ilaçla tedavi 6 ay süren uzun ve takip gerektiren zorlu bir süreç. Biz de ilimizde tedavisi devam eden hastalarımızın ilaç kullanım süreçlerini görüntülü on-line olarak takip edebilmek için Tele DGT, yani on-line olarak doğrudan gözetimli tedavi projesini başlattık. Bu proje çerçevesinde, Tele DGT mobil uygulamamızı telefonlarına yükleyen hastalarımız evlerinden hiç çıkmadan ilaçlarını görevli arkadaşlarımızın gözetiminde alabiliyor, tedavi süreciyle ilgili sorularını yine uygulama üzerinden hekimlerimizle temasa geçerek sorabiliyorlar. Etkinliğini özellikle evinden insanların çıkamadığı pandemi döneminde güçlü bir şekilde gördüğümüz çalışmayla, rahatlıkla verem hastalarımızın Tele DGT uygulamasıyla ilimizde güvende olduğunu söyleyebilirim. Buradan verem hastalarımıza da seslenmek istiyorum. Biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hep yanındayız. Tedavi sayesinde iyi olacağınızı bilin, tedavi süreçlerinizi aksatmayın, sağlığınızı korumak için gerekli özeni gösterin. Danışmak istediğiniz herhangi bir konu olursa gerek uygulama üzerinden gerekse Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerimizde bulunan verem savaş dispanserlerimize başvurarak bizden destek isteyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!

Bankada parası olan yaşadı: Ne ev, ne araba, ne hisse bu kadar kazandırıyor! Oranı gören soluğu bankada alıyor…Bankada parası olan yaşadı: Ne ev, ne araba, ne hisse bu kadar kazandırıyor! Oranı gören soluğu bankada alıyor…

İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okuduİnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu

Deniz salyangozu ihracatta hamsiyi 2'ye katladı!Deniz salyangozu ihracatta hamsiyi 2'ye katladı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özel hastanede ameliyat oldu neye uğradığını şaşırdı! Doktorlar 30cm dedi, 1 metre çıktı
Özel hastanede ameliyat oldu neye uğradığını şaşırdı! Doktorlar 30cm dedi, 1 metre çıktı
Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!
Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!
Uzmanlardan korkutan açıklama! Nargile alışkanlığı tüberkiloz hastalığını artırdı!
Uzmanlardan korkutan açıklama! Nargile alışkanlığı tüberkiloz hastalığını artırdı!
Grip vakalarında büyük artış! Uzmanı uyarıyor: O aşı geç kalınmış olsa da yapılabilir!
Grip vakalarında büyük artış! Uzmanı uyarıyor: O aşı geç kalınmış olsa da yapılabilir!
Son Haberler
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı
Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!
Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!
Ses kısıklığı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi!
Ses kısıklığı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi!
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu korkuttu! Uzmanlar uyardı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu korkuttu! Uzmanlar uyardı!
Çok Okunanlar
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor
Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor
Ağız ve diş sağlığı uzmanı uyardı! Bunları kesinlikle yapmayın!
Ağız ve diş sağlığı uzmanı uyardı! Bunları kesinlikle yapmayın!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır