Tam bir Allah akıl versin denilecek bir olay! Görüntüler Bursa'dan Gençlerin canlarını hiçe sayarak Zaman zaman buna benzer görüntülerle karşılaşıyoruz, bu benzer, tam bir Allah akıl versin denilecek bir olay Bursa’da patenli 4 gencin seyir halindeki otobüsün arkasına takılarak yolculuk ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa’da patenli 4 gencin seyir halindeki otobüsün arkasına takılarak yolculuk ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. CANLARINI HİÇE SAYDILAR İnegöl'de patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu yüreklerini ağızlara getirirken, gençlerin rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına takılan patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA) 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡