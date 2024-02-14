Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda, kalabalığın içerisinde husumetlisine benzettiği adama, silahla saldırıp dizlerinden vuran şahıs güvenlik ekipleri tarafından, kıskıvrak yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

Taksim Meydanı’nda bir şahıs kalabalığın içerisinde husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken havaya da ateş açan saldırgan, B Bölge Güven Timleri tarafından anında etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde meydana gelen Cezayir uyruklu Wahid Rabah, simitçi tezgahının önünde beklemeye başladı. O esnada Rabah’ı gören Hacı A. silahına sarılarak onun üzerine doğru koşmaya başladı.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

Adamına üzerine koşup ateş açtı

Adamına yanına gelen şahıs, önce dizine bir kaç el sonra havaya ateş açtı. Saldırı sonucu Rabah dizinden yaralanırken, Hacı A. ise meydandaki Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri tarafından silah doğrultularak etkisiz hale getirildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan Hacı A. işlemleri için emniyete götürüldü.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

B Bölge Güven Timleri anında yakaladı

Öte yandan dizinden yaralı Wahid Rabah için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, dizinden yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

Ortalığı karıştıran saldırgan tutuklandı

Güven timleri tarafından emniyete götürülen Hacı A. ifadesinde adamı husumetlisine benzettiğini söyledi. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Hacı A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın kullandığı ruhsatsız tabancaya ise el konuldu.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!

Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!

Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!

Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyorMaden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor

Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumuMeteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!
Samsun'da akıl almaz olay! Ailesi PUBG (Papçi) oyunamasını yasakladığı 12 yaşındaki çocuk, kendini vurdu!
Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor
Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor
Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı
Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Son Haberler
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı ayaklarından vurdu!
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Karaman’da feci kaza! Hastaya yetişmeye çalışan ambulans, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!
Çok Okunanlar
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!
Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!
Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!
Sahte parfüm operasyonunda dünyaca ünlü sahte parfümler ele geçirildi!
Sahte parfüm operasyonunda dünyaca ünlü sahte parfümler ele geçirildi!
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"