Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!

Antalya’da etkili olan sağnak yağış bir binanın bodrum katını sular altında bırakmıştı. Bodrum katına dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan kediyi, AFAD gönüllüsü bir kadın hayatını riske atıp kediyi, kurtarmayı başardı.

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Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!

Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti.

Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!

Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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