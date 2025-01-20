Takside yakalandılar: 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarından uyuşturucu madde çıktı!
Takside yakalandılar: Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Takside yakalandılar: Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu biri kadın 3 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
ARANAN UYUŞTURUCU MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN ÇIKTI
Kars-Digor kara yolunda bir takside yakalanan 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.
Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında 59 parça halinde toplam 445,45 gram sentetik uyuşturucu, 30,92 gram esrar tespit edildi.
Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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