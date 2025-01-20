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Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!

Son dakika! CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, soruşturma başlatıldı. İşte haberle ilgili detaylar...

Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
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Son dakika! CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, soruşturma başlatıldı. İşte haberle ilgili detaylar...

Kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, ifadeye çağrıldı. Aydın, sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.

Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.​​​​​​​

Aydın, sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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