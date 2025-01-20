İstanbul'da başıboş köpek dehşeti: Bu sefer kediyi parçaladılar!

CHP'nin yönetimindeki İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kedi, sokakta sürü halinde gezen başıboş köpekler tarafından vahşice parçalandı.

VAHŞİCE PARÇALANARAK HAYATINI KAYBEDEN CANLARIN SAYISI ARTIYOR!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olayda, Hakkari Yüksekova'da Eslem Teker isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış, hayatını kaybetmişti.

Bugün de sokak köpeklerinin neden olduğu korku sürüyor. Yasaya rağmen gerekliliklerin uygulanmaması sonucu sokaklarda cirit atan köpekler, vatandaşlar ve diğer canlılar için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bu olaylara bir yenisi de İstanbul'da eklendi.

KEDİYİ PARÇALADILAR

Eyüpsultan ilçesinde sürü olarak gezen başıboş köpekler, cadde üzerindeki savunmasız bir kediye saldırdı.

Kediyi paramparça eden köpekler, telef ettikleri kedinin cesedini de birbirlerinin ağzından almaya çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sabah evinden çıkan vatandaşlar kedinin parçalanmış haliyle karşılaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 10'a yakın köpeğin kediyi acımasızca öldürdüğü görüldü.

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