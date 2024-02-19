Kiracılarla ilgili takip başladı: Bakan Şimşek ilk sinyali vermişti…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ışı bırakılan kira gelirleri hakkında harekete geçti. Vergi dışı kalan kira gelirlerinin önün geçmek için ilk adım tebligat oldu. İllere bağlı olan vergi daireleri tarafından kiracılara tebligat gönderiliyor.

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VERGİ UYUMSUZLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uygulama ilk önce Mersin’de başladı. Geçtiğimiz günlerde konunun direkt muhatabı olan şehirde tebligat uygulaması hayata geçti. Konuya ilişkin Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat açıklama yaptı. Canpolat uygulama hakkında şunları söyledi;

“Mart ayı sonunda verilecek kira beyannamelerin tespitiyle ilgili kentimizde de kiracılarımıza tebligatların geldiğini ve Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne davet edildiklerini duyuyoruz. Kiracılara, ikamette kaç yıl oturdukları, ne kadar kira verdikleri, kira artışının ne kadar olduğu, bu ödemeleri hangi kanal aracılığıyla yaptıkları soruluyor.”

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BEYANNAMENİN ZAMANINDA VERİLMESİ

“Maliye Bakanlığımız da kira gelir vergilerinin ödenmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Türkiye genelinde gerek meslektaşlarımızdan, gerek meslektaşlarımızın kiraya verdiği kiracılar aracılığıyla mülk sahiplerinin mart ayı sonunda ödenecek kira gelir beyannamesinin verilmesi noktasında her türlü platformu deniyorlar. Kirada konutu olan mülk sahiplerimizin de herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için Maliye Bakanlığımız ile görüşerek, onların da bilgisini alarak en azından bu konuda duyarlı olup işlemlerini yönetmeleri gerekiyor.”

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