Takla atan otomobil alev topuna döndü! Sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu!

Bursa’da gece saatlerinde avşağa hızla girip takla atan bir anda araç alev topuna dönünce içinde sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zamanla yarışılan kazada adeta can pazarı yaşandı.

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Takla atan otomobil alev topuna döndü! Sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu!

Bursa’da kavşağa hızla girip takla atan araç alev alev yanarken, sürücüyü bir vatandaşın canını tehlikeye atarak çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTA CAN PAZARI

Kaza gece 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Recep A. idaresindeki İsmetiye yönüne seyir halinde olan 16 AD 689 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kavşağa hızlı girdi. Kaldırım taşına çarpan araç takla attı. Yolun kenarında ters duran araç kazanın şiddeti ile alev aldı.

Takla atan otomobil alev topuna döndü! Sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu!

O anları gören çevredeki vatandaşlardan birisi, araçtaki sürücünün yardımına koşup kapıyı açtı. Otomobilin arka kapısından çıkan Recep A. olayın şoku ile kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza sonrası can pazarı ise kameraya anbean yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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