Mantara gidenler dikkat! Topladıkları mantar bir aileyi hastanelik etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aile ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde pişirip yedikten sonra fenalaştı. hastanelik oldu. Aile, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Mantara gidenler dikkat! Topladıkları mantar bir aileyi hastanelik etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.

TOPLADIKLARI MANTAR AZ KALSIN CANLARINDAN EDİYORDU

Olay, İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi.Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. Yemekten bir süre sonra yedikleri mantar etkisini göstermeye başladı.

Mantara gidenler dikkat! Topladıkları mantar bir aileyi hastanelik etti!

Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile eve çağırdıkları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Zehirlenen ailenin tedavisi hastanede sürüyor.

Mantara gidenler dikkat! Topladıkları mantar bir aileyi hastanelik etti!


Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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