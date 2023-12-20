Mantara gidenler dikkat! Topladıkları mantar bir aileyi hastanelik etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.
TOPLADIKLARI MANTAR AZ KALSIN CANLARINDAN EDİYORDU
Olay, İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi.Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. Yemekten bir süre sonra yedikleri mantar etkisini göstermeye başladı.
Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile eve çağırdıkları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Zehirlenen ailenin tedavisi hastanede sürüyor.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)