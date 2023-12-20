Şişli’de esnafın kabusu silahlı çete çökertildi: Evden çelik yelek ve tabancalar çıktı

Şişli'de esnafı rahatsız ederek karşılıksız para talep eden silahlı çete, kendilerine direnenlerin iş yerlerine ateş açtı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışan 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evlerinde yapılan aramalarda ise bazanın altından çelik yelek, masa çekmecesinden ise 2 adet tabanca ile çok sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille cadde üzerinde seyreden saldırganlardan biri taksi durağına ateş açmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Şişli polisi kısa sürede plakasını tespit ettikleri aracı bir süre takibe aldı. Araç park halinde olduğu esnada ise polis operasyon için düğmeye bastı. Araca yaklaşan polis içerisindeki Hacı Bayram A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Şişli polisi çeteyi çökertti

Şahsın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ile 13 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda taksi durağına ateş açan şüpheli olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Ayrıca şahsın "kasten yaralama" suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.

Evden silahlar ve çelik yelek çıktı

Şahısların şüpheli hareketlerine devam etmeleri ve aynı adreste kaldıklarını belirtmeleri üzerine evde arama yapıldı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda, bazanın altından çelik yelek, masanın çekmecesinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi, çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. Aramaları ardından bulunan silahlara ve diğer malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ise emniyete götürüldü.

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Esnafın kabusu çete üyesi tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahıslara, "6136 SKM" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslar ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Taksi durağına kurşun yağdıran Hacı Bayram A. ise ifadesi alınması sonrasında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.