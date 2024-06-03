Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece'de yıkılan binayla ilgili olarak, Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür neler söyledi?

Küçükçekmece'de üç katlı bir yapı çöktü. Depremde en fazla zarar görebilecek yer burası. Deprem sırasında zemin, deprem dalgaları tarafından sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin bir depremde ne olur?

Sayın Büyükşehir Belediye başkanımızın açıklamaları beni en çok ürkütüyor. Kendisi, hükümetle işbirliği halinde İstanbul'u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz bir anlaşmanın olmamış olması ve kapsamlı, planlı bir çalışmanın başlamamış olması dikkate değer.

İstanbul halkı bunu göz önünde bulundurmalı ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep haklarını kullanmalıdır."