Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu

Sosyal medyada, Survivor sonrası Nagihan Karadere ve Yunus Emre Gülbey arasındaki gerilim arttı. Nagihan'ın Yunus Emre'nin elenmesiyle ilgili paylaşımları tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu olaydan sonra Nagihan sosyal medya hesaplarında Yunus Emre'yi mahkemeye verdiğini ve "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" dedi. Mahkemede bir dava açacağız.ifadelerini kullandı.

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Nagihan Karadere, Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını ve hırsızlık yaptığını iddia etti. Bunun üzerine Yunus Emre, "Karıma salladı" diyerek sabrının tükendiğini ve Nagihan'ı mahkemeye verdiğini söyledi. "Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum", dedi.

Nagihan çıktığı günden beri sana sallıyor dedi. Bunu duyunca güldüm geçtim. En son radde karımı sallayana kadar. Kendisini mahkemeye verdim. Böyle kötü insanlarla da ilgilenmeyeceğim. Söz konusu iddialar hakkında Acun Medya'dan bir açıklama bekliyorum. Hırsızlık gibi ağır ithamlar var. Kimsenin bir şeyine el uzatmayı sevmem."