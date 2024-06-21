Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu

Survivor'ın bitmesinin ardından sosyal medyada Nagihan Karadere ve Yunus Emre Gülbey arasında gerginlik yaşandı. Nagihan'ın iddialarının ardından Yunus Emre hemen kendini savundu.

YAYINLAMA
Google News
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu

Sosyal medyada, Survivor sonrası Nagihan Karadere ve Yunus Emre Gülbey arasındaki gerilim arttı. Nagihan'ın Yunus Emre'nin elenmesiyle ilgili paylaşımları tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu olaydan sonra Nagihan sosyal medya hesaplarında Yunus Emre'yi mahkemeye verdiğini ve "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" dedi. Mahkemede bir dava açacağız.ifadelerini kullandı.

Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecekFiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek

Acun Ilıcalı'dan Batshuayi'ye gönderme: "İsteseydik onu takımda tutardık"Acun Ilıcalı'dan Batshuayi'ye gönderme: "İsteseydik onu takımda tutardık"

Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleriEmekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri

Nagihan Karadere, Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını ve hırsızlık yaptığını iddia etti. Bunun üzerine Yunus Emre, "Karıma salladı" diyerek sabrının tükendiğini ve Nagihan'ı mahkemeye verdiğini söyledi. "Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum", dedi.

Nagihan çıktığı günden beri sana sallıyor dedi. Bunu duyunca güldüm geçtim. En son radde karımı sallayana kadar. Kendisini mahkemeye verdim. Böyle kötü insanlarla da ilgilenmeyeceğim. Söz konusu iddialar hakkında Acun Medya'dan bir açıklama bekliyorum. Hırsızlık gibi ağır ithamlar var. Kimsenin bir şeyine el uzatmayı sevmem."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Tedavi gören Prenses Kate’in durumu nasıl? Haber geldi mi?
Tedavi gören Prenses Kate’in durumu nasıl? Haber geldi mi?
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
Son Haberler
Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi
Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi
Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor
Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
Çok Okunanlar
Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri
Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri
CHP Başkanı ile Yılmaz Özdil karşı karşıya: İç restleşme dikkat çekti
CHP Başkanı ile Yılmaz Özdil karşı karşıya: İç restleşme dikkat çekti
CHP kanadından yeni Yılmaz Özdil açıklaması: “Haddini bil”
CHP kanadından yeni Yılmaz Özdil açıklaması: “Haddini bil”
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
AVM stili olay oldu! Yasmin Erbil’e bakan bir daha baktı
AVM stili olay oldu! Yasmin Erbil’e bakan bir daha baktı
Eda Taşpınar gündem olmak için her yolu deniyor! Camide çıplak pozdan sonra müstehcen yatak görüntüleri ile gündem oldu
Eda Taşpınar gündem olmak için her yolu deniyor! Camide çıplak pozdan sonra müstehcen yatak görüntüleri ile gündem oldu
Yorumlananlar
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları