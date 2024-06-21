Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlere ve bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirerek kayıt dışı ticareti azaltmayı planlıyor.

Bununla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışveriş belgelerinin düzenlenmesi önemli bir yere sahiptir.

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Fatura ve fiş gibi belgeleri halen düzenlemeyenlere en az 3 bin 400 lira ve tutarın yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanır. Alıcının mükellef olmadığı ve tüketici olmadığı durumlarda ceza 1/5 oranında uygulanır.

GİB, yeni dönemde satıcılar ve alıcılar için cezaların artmasını bekliyor. Bu kapsamda, satıcıların belge düzenine uymadığı durumlarda ilk tespitte ceza tutarının 3 bin 400 liradan en az 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor.