Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki enflasyon farkı, son beş aylık enflasyon rakamlarına göre %22,27'ye ulaştı. Toplu sözleşme zammı %10, beş aylık enflasyon farkı ise %6,72 olarak belirlendi. Bu nedenle memur maaşları %17,4 arttı.

Enflasyon Verileri Bekleniyor: 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacaktır. Bu rakamlar, maaş artışlarının belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?

Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”

Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler

Merkez Bankası'nın verileri, altı aylık enflasyonun %25,81 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca, altı aylık enflasyon farkı yaklaşık %20,35 olacak.

Bağ-Kur esnaf maaşı 10.178 TL'den 12.804 TL'ye, Bağ-Kur tarımcı maaşı 8.089 TL'den 10.176 TL'ye yükselecek.

2000 öncesi SSK maaşı 11.367 TL'den 14.300 TL'ye yükselecek.

Maaşlar genellikle belirli günlerde ödenir, ancak Temmuz ayı için ödemeler şu şekildedir:

Haberin Devamı

SSK Emeklileri, 17 Temmuz'da son tahsis rakamı 9 olanlar, 18 Temmuz'da son tahsis rakamı 7 olanlar, 18 Temmuz'da son tahsis rakamı 5 olanlar, 19 Temmuz'da son tahsis rakamı 3 olanlar, 20 Temmuz'da son tahsis rakamı 1 olanlar, 21 Temmuz'da son tahsis rakamı 8 olanlar, 22 Temmuz'da son tahsis rakamı 6 olanlar, 23 Temmuz'da son tahsis rakamı 4 olanlar, 24 Temmuz'da son tahsis olarak açıklandı.