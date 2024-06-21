Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri

Temmuz 2024 itibarıyla SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlar için maaş düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Emekliler, enflasyon ve toplu sözleşme zamlarıyla birlikte belirlenen yeni maaşları merakla bekliyordu. Detaylar ve ödeme süreci haberimizde.

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Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki enflasyon farkı, son beş aylık enflasyon rakamlarına göre %22,27'ye ulaştı. Toplu sözleşme zammı %10, beş aylık enflasyon farkı ise %6,72 olarak belirlendi. Bu nedenle memur maaşları %17,4 arttı.

Enflasyon Verileri Bekleniyor: 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacaktır. Bu rakamlar, maaş artışlarının belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.

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Merkez Bankası'nın verileri, altı aylık enflasyonun %25,81 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca, altı aylık enflasyon farkı yaklaşık %20,35 olacak.

Bağ-Kur esnaf maaşı 10.178 TL'den 12.804 TL'ye, Bağ-Kur tarımcı maaşı 8.089 TL'den 10.176 TL'ye yükselecek.

2000 öncesi SSK maaşı 11.367 TL'den 14.300 TL'ye yükselecek.

Maaşlar genellikle belirli günlerde ödenir, ancak Temmuz ayı için ödemeler şu şekildedir:

SSK Emeklileri, 17 Temmuz'da son tahsis rakamı 9 olanlar, 18 Temmuz'da son tahsis rakamı 7 olanlar, 18 Temmuz'da son tahsis rakamı 5 olanlar, 19 Temmuz'da son tahsis rakamı 3 olanlar, 20 Temmuz'da son tahsis rakamı 1 olanlar, 21 Temmuz'da son tahsis rakamı 8 olanlar, 22 Temmuz'da son tahsis rakamı 6 olanlar, 23 Temmuz'da son tahsis rakamı 4 olanlar, 24 Temmuz'da son tahsis olarak açıklandı.

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