Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışma programında yine ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı konseydeki açıklamasıyla sosyal medyayı salladı.