Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı

Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışma programında yine ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı konseydeki açıklamasıyla sosyal medyayı salladı.

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Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümü büyük yankı uyandıran Survivor'da kaos hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasında yaşananlar, kavgalar ve diskalifiyelerin büyük ses getirdiği Survivor'da yine ada konseyinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. 'Bu sefer karşılaştığımız konu daha önce hiç başımıza gelmedi' diyen Ilıcalı açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Acun Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' diye bir açıklama yaptı.

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada hangi yarışmacının olabileceğine dair tahminler yapılmaya başlandı.

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