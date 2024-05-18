Süper Lig’de yeni sezon takvimi açıklandı: İşte TFF’nin açıkladığı yeni sezon tarihi…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonuna ait takvimi açıkladı. Bir yandan TFF’de seçim konuşulurken bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, yeni sezon başlangıcı belirlenmiş oldu.

TFF, sadece Süper Lig değil, 1 ve 2. Lig’lerin başlangıç tarihini de belirledi. Hafta içi TFF Yönetim Kurulu, toplantı gerçekleştirdi ve yeni sezon kararını verdi.

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YENİ SEZON 9 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Yaz döneminde Avrupa Şampiyonası’nın olması nedeniyle yeni sezon merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden şunları söyledi;

“Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

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TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.”

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