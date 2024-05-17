İngiliz devi Arsenal, Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid, dev teklif için kararını verdi!

Real Madrid'de attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler'e dev bir talip çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler için yaptığı dev teklifi reddetti.

DEV TEKLİFE RET!

Haberde İngiliz devinin 45 milyon euroluk teklif yaptığı ve Florentino Perez yönetiminin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

REAL MADRİD GÜVENİYOR

Öte yandan İspanyol ekibinin, Arda Güler'i gelecek yıllarda takımın önemli bir parçası olarak gördüğü için takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.