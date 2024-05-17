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İngiliz devi Arsenal, Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid, dev teklif için kararını verdi!
Sezon başından Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, kiralık gönderilecek söylemlerinin konuşulduğu şu günlerde, İngiltere'nin dev kulübü genç yıldız için İspanyol ekibine resmi teklifte bulundu.
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