Filistin futbol federasyonundan İsrail'in futboldan men edilmesi talebine FIFA'dan açıklama

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak FİFA'ya yaptığı müracaatta İsrail'in futboldan men edilme başvurusuna FİFA'dan açıklama geldi.

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Filistin futbol federasyonundan İsrail'in futboldan men edilmesi talebine FIFA'dan açıklama

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu.

PFA Başkanı Jibril Rajoub, kongrede yaptığı konuşmada, İsrail'in FIFA kurallarını çiğnediğini belirterek, bu ülkenin üyeliğinin "derhal" askıya alınmasını talep etti.

"KARARIN FİFA KONSEYİNDE ALINMASI GEREKİR"

Kongrede oylama yapılması çağrılarını geri çeviren FIFA Başkanı Infantino, konunun karar organı olan FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini kaydetti.

FİFA KONSEYİ 20 TEMMUZDA OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANIYOR

Infantino, kongrede yaptığı konuşmada, "FIFA, Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan üç talebi değerlendirmek, FIFA'nın statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için hemen bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak." ifadelerini kullandı.

RUSYA MEN EDİLMİŞTİ

Dünya ve Avrupa futbolunun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, daha önce hükümetlerin eylemleri nedeniyle üye ülkelere yönelik harekete geçmiş, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarını müsabakalardan men etmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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