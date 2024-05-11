Ali Koç'tan Flaş Fenerbahçe kararı! Başkanlığa yeniden aday olacak, İsmail Kartal'ı gönderiyor yerine ünlü yabancı hoca getirecek

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'un yeni dönem öncesi yapılacak kongrede başkanlığa tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Flaş bir kararla bu fikrinden vazgeçtiği ve yapılacak kongrede başkanlığa tekrar aday olacağı, İsmail Kartal'ı gönderip yabancı bir teknik direktörü takımın başına getireceği belirtiliyor.

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Ali Koç'tan Flaş Fenerbahçe kararı! Başkanlığa yeniden aday olacak, İsmail Kartal'ı gönderiyor yerine ünlü yabancı hoca getirecek

Fenerbahçe'de flaş son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İsmail Kartal dönemi bitiyor, yerine dünyaca ünlü teknik adam geliyor. Mevcut başkan Ali Koç'un adaylığı hakkında yeni karar verildi. Sportif direktör Mario Branco gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Portekizli futbol adamı, sansasyonel isimlerle görüşüyor. İşte detaylar...

ALİ KOÇ'TAN FLAŞ FENERBAHÇE KARARI

Fenerbahçe’de seçimli genel kurul tarihi henüz açıklanmadı. Ali Koç da aday olup olmayacağını hâlâ duyurmadı.

Sarı-Lacivertliler’de önemli konularda belirsizlik devam etse de sportif direktör Mario Branco, aralıksız şekilde yeni sezon planlaması için mesai harcamaya devam ediyor.

Portekizli sportif direktör, Koç’un aday olmaması ya da aday olup seçilmemesi halinde çalışmalarını yeni yönetime sunacak. Branco, artık sadece transfer için girişimlerde bulunmuyor.

KONGREDE YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; şampiyonluk şansının mucizelere kalmasının ardından teknik adam defteri de açıldı.

Futbola dönmek için sabırsız Gündemdeki isim taraftarı fazlasıyla heyecanlandıracak bir hoca: Jose Mourinho...

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İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILIYOR YERİNE YABANCI HOCA GELİYOR

Branco’nun vatandaşıyla ilk teması kurup, Fenerbahçe’nin ilgisini kendisine ilettiği iddia edildi. Dünyaca ünlü teknik adam, son olarak 2021’in temmuz ayında göreve başladığı Roma’dan 16 Ocak’ta ayrılmıştı.
61 yaşındaki çalıştırıcı, Konferans Ligi’nde şampiyon olarak İtalyan ekibine tarihindeki ilk Avrupa Kupası’nı kazandırmıştı.

Mourinho yaptığı son açıklamada, “Teknik direktörlük yapmak istiyorum çünkü bu hayatımın temel bir parçası.

Bu olmadan mutlu olamam. İyi bir antrenman tesisi olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim” demişti. Tecrübeli hoca için Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğu kaydedildi.

Mario Branco’nun transfer çalışmalarında ön plana çıkan isimler Kelechi Iheanacho ve Jota Silva. Leicester’dan boşa çıkacak olan Iheanacho’nun önceliği Avrupa Kupaları’nda mücadele eden bir takıma imza atmak. Nijeryalı yıldıza İngiltere’den de talipler var.

Vitoria Guimaraes’teki müthiş performansıyla Portekiz Milli Takımı’na kadar yükselen Jota da birçok kulübün gözdesi. Kulübünün 20 milyon Euro’luk teklif beklentisi bu transferi zora soksa da Mario Branco’nun temaslara devam ettiği belirtildi.

Guiamares beklediği teklifi almaması halinde, yıldız futbolcu ayrılmak istediği için bu rakam mecburen aşağı inecek.

Branco, Mourinho ile söz kesebilmesi halinde, dünyaca ünlü teknik adam sayesinde transfer çalışmalarında da işinin kolaylaşacağı görüşünde.

KAYNAK: FANATİK

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