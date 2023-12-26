Sultangazi’de bir yenilik! Prof. Dr Necmettin Erbakan Bilim ve İnovasyon Merkezi açıldı

Sultangazi Belediyesi, teknoloji alanında çeşitli etkinlikler ve kişisel gelişim odaklı programların düzenleneceği Prof. Dr Necmettin Erbakan Bilim ve İnovasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca İnovasyon Merkezi’nde üretilen dijital sanat eserlerin sergilendiği “Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış” sergisinin de açılışı yapıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül katılırken merkezde eğitim gören öğrenciler vatandaşlar da açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, çeşitli etkinlik ve kişisel gelişim odaklı aktivitelerinin gerçekleştirileceği Prof. Dr Necmettin Erbakan Bilim ve İnovasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına, İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İnovasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende İnovasyon Merkezi’nde üretilen dijital sanat eserlerin sergilendiği “Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış” sergisinin açılışı da yapıldı. Bilim ve İnovasyon Merkezi’ni gezen İstanbul Valisi Davut Gül, merkezin amaçları hakkında bilgi alırken aynı zamanda uygulamalı dijital sanat eserlerini denedi. Dijital sanat eserlerinin üretildiği stüdyoları da gezen Vali Gül, Sultangazi Uzay Gözlemevi’nde de sualtındaki yaşamı anlatan bir belgeseli izledi. Prof. Dr Necmettin Erbakan Bilim ve İnovasyon Merkezi’nin ve “Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış” sergisinin açılışında katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

“Sultangazi'de gençlere çok önemli imkanlar sağlıyorlar”

Gençlerle birlikte de okyanusun altındaki güzellikleri seyrettiğini ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün Sultangazi ilçemizdeyiz. Sultangazi Belediyemizin gençlere yaptığı çeşitli etkinlikleri ziyaret ettik. En beğendiğimiz ve çok yerde görmediğimiz özellikle dijital sanatla sergilenen bir sergi var. Sultangazi başta olmak üzere gelebilecek bütün gençlerin bunu gelip izlemelerini tavsiye ediyoruz. Burası Sultangazi Belediyesi'nin bilim merkezi. Üst katlarda da yine gençlerimizin Teknofest hazırlıkları, bilimle, teknolojiyle ve kodlamayla ilgili çeşitli etkinlikleri var. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Sultangazi'de gençlere çok önemli imkanlar sağlıyorlar. Çok önemli fırsatlar sağlıyorlar. Dolu dolu bir gün geçiriyoruz. En üst katta da uzay evimiz vardı. Onu söylemeyi unuttuk. Gençlerle birlikte de okyanusun altındaki güzellikleri seyrettik” dedi.

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“Sürdürülebilir bir belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini göstermeye gayret ediyoruz”

İnovasyon Merkezi’nde çocukluktan başlayarak belirli bir yaşa kadar bir eğitimin sürdürülebilir olduğunu göstermeye gayret ettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, “Dijital sanat sergimiz ve İnovasyon Merkezimizin açılış törenindeyiz. Bugün gençlerin farklı bir alanda, teknoloji alanında, dijital alanda çok yoğun bir şekilde bulunduğu bu dönemlerde biz de Sultangazi Belediyesi olarak dijitalin bu alanda bulunmamız gerektiğine inananlardanız. Buna 4 sene önce başladık biz, 4 sene önce biz dijital sanat festivalinin sponsoru olduk. Bugüne kadar devam ediyoruz. Bugün de burada Dijital Sanat Sergisi'nde bir aradayız. Burada yapay zeka gösteriyoruz. Yapay zeka üzerinden hangi sanatsal ürünlerin çıktısı olabileceğini burada çok net bir bilim merkezimize gelecek olanlar görmüş olacaklar. Sadece bir fotoğraftaki QR kodunu okutarak bizim o alanda neler yaptığımızı burada rahat bir şekilde görmüş olacaklar. Yine İnovasyon Merkezimizde çocukluktan başlayarak belirli bir yaşa kadar bir eğitimin sürdürülebilir olduğunu göstermeye gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini göstermeye gayret ediyoruz. Dijitalin yanında teknolojiyle ilgili çalışmalarını yürütebilecekleri bir robot üreteceklerse veyahut da başka bir füzeyle ilgili çalışma yapıyorlarsa, savunma sanayinde yine teknolojiyle ilgili farklı alanlarda yetenekleri varsa, bu yetenekleri geliştirebilecekleri mekanlar sunuyoruz. Alet edevatları onlara veriyoruz. Esasında bir kuluçka merkezi olarak ifade edebileceğimiz bir alandan bahsediyoruz. Bu kuluçka merkezinde gençlerimiz geliyorlar, eğitim alıyorlar, sadece sergileme değil, eğitim de alıyorlar ve bu eğitim sonrasında da çıktılarını hep beraber görüyoruz. Burada çok özel 3 boyutlu örneklerimiz var. O de yine en üst katımızda bir uzay evimiz var. Teknoloji alanında yapabileceğimiz bütün çalışmaları Sultangazililerin ayağına getirmiş durumdayız. Hafta sonuna kadar devam edecek. Hem İnovasyon Merkezimize hem de sergimize Sultangazilileri ve elbette İstanbul'da yaşayan herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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