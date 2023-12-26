Hırsızların çalmaya çalıştıkları tekne karaya oturunca, oradan kaçtılar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan balıkçı barınağındaki tekne tespit edilemeyen kişiler tarafından çalınmak istendi. Teknenin ipini çözüp götürmeye çalıştıkları sırada karaya oturunca oradan hemen kaçtılar.

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Hırsızların çalmaya çalıştıkları tekne karaya oturunca, oradan kaçtılar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bağlı balıkçı teknesi henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ipleri çözülüp çalınmak istendi. Tekneyi açığa doğru götüren şüpheliler, tekne karaya oturunca kaçtı. Sabah teknesini bağladığı yerde değil de yanında kime ait olduğu bilinmeyen bir sürat teknesiyle açıkta karaya oturmuş halde gören tekne sahibi neye uğradığını şaşırdı. Tekne, çekici yardımıyla karaya çıkartıldı.

Hırsızların çalmaya çalıştıkları tekne karaya oturunca, oradan kaçtılar!
Olay, Alanya ilçesine bağlı İncekum balıkçı barınağında dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balıkçı Kadir Erdoğan, bir gün önce attığı ağları denizden toplamak barınağa geldiğinde teknesini yerinde bulamadı.

Hırsızların çalmaya çalıştıkları tekne karaya oturunca, oradan kaçtılar!

Etrafa bakan Erdoğan teknesinin açıkta yanında bir sürt teknesiyle birlikte karaya oturduğunu gördü. hemen jandarmayı arayan Erdoğan olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı görev alanında olduğunu öğrendi. Sahil güvenlik komutanlığına konuyla ilgili bilgi veren Erdoğan, teknesini kurtarmak için yakınlarından ve balıkçılardan yardım istedi. Yaklaşık 1 saat boyunca tekneyi kurtarmak için yapılan çaba yeterli olmayınca Alanya limanından büyük çekici istenildi. tekne çekici marifetiyle karaya çıkartılabildi.
Kadir Erdoğan, tekneni dümenin kırık olduğunu ciddi hasar olduğunu belirterek, "Bir sürat teknesi daha var o tekneyle beraber karaya oturmuş halde bulduk" diye konuştu.

Hırsızların çalmaya çalıştıkları tekne karaya oturunca, oradan kaçtılar!
İncekum balıkçılar Barınağı Dernek Başkan Yardımcısı Adem Baysal, sabah 07.30'da gelen telefonla olaydan haberi olduğunu belirterek, "Gece bir ihbar gelmiş gelip bakmışlar bir şey bulamamışlar şu anda araştırılıyor. Sürat teknesi buradaydı ama barınağa ait değil" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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