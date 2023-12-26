Kadıköy’de yıkım sırasında göçük meydana geldi!

Kadıköy'de bir binada yıkım yapılırken bir anda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi olaya müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kadıköy’de yıkım sırasında göçük meydana geldi!

Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Göçük meydana gelen alan havadan görüntülendi.
Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi.

Kadıköy’de yıkım sırasında göçük meydana geldi!
Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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