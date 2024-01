Sultanbeyli'de düğünde vahşet! Kendisini reddeden genç kızı vurdu, intihar etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Korkunç olay İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda yaşandı.

İddiaya göre A.T, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği K.T ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. A.T, belinden çıkardığı silahla K.T'ye ateş etti. Ardından da A.T. silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. A.T.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı K.T ise hastanede tedavi altına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ait düğün salonunda çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kişinin halay çekerken grubun arasından koşarak geçtiği, saniyeler sonrasında ise salondakilerin sesleri duyarak paniklediği ve kaçıştığı görülüyor.