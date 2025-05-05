Sporun Şehri Pendik’te “Spor Şenlikleri” Başladı...

Pendik, İstanbul Valiliği’nin “Spor Şehri İstanbul” Projesi kapsamında düzenlenen Spor Şehri İstanbul Pendik Spor Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor. Pendik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Genç kardeşlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması ve kendi yeteneğine uygun yönde gelişimini sağlaması adına önemli bir organizasyon.” diyerek 30 Nisan’da sona erecek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Valiliği’nin Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında düzenlenen “Spor Şehri İstanbul Pendik Spor Şenliği”nin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Siltaş Yapı Pendikspor ve Koca Yusuf Anadolu İHL Spor Proje Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen şenliğin açılış töreni, yoğun katılımla yapıldı.

Şenlik açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Sinopluoğlu, Siltaş Yapı Pendikspor Başkanı Murat Özdemir ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

“Evlatlarımızın sağlıklı yetişmelerine katkı sunmak adına değerli bir organizasyon”

Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, organizasyonun gençler açısından öneminde değinerek: “Çok güzel bir organizasyonla sizlerle beraberiz. Valiliğimizin öncülüğünde biz de belediye olarak ilçe milli eğitim ile beraber organize ederek böyle bir şenliği gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla siz evlatlarımızın sağlıklı yetişmelerine katkı sunmak adına bu organizasyonun çok değerli olduğunu ifade etmek isterim.

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Genç kardeşlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması ve kendi yeteneğine uygun yönde gelişimini sağlaması adına önemli bir organizasyon. Bu noktada bu organizasyonu gerçekleştiren Valimiz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Gerçekten sporu ve sporcuyu seven bir belediye başkanımız var”

Siltaş Yapı Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, konuşmasında spora olan desteğinden ötürü Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ederek: “İlk önce bizim hedefimiz Pendik’imizin 36 mahallesinde 36 tane Pendikspor Okulu açmak ve bütün öğrencilerimize dokunmak.

Bütün öğrencilerden ıskaladığımız, görmediğimiz öğrenci kalmaması için yetenekli öğrencileri tespit ederek Pendikspor’umuzun altyapısına almak ve Pendikspor A Takım’a kadar yükselmesini sağlamak. Bir şansımız var. Gerçekten sporu ve sporcuyu seven bir belediye başkanımız var, Ahmet abimiz var. Sağolsun, bütün projelerimizde bize destek oldu, olmaya da devam ediyor. Onunla beraber, bütün belediyemizle beraber Pendikspor okullarını çoğaltarak ve yeni yetenekli sporcular keşfederek Pendikspor’umuzu güçlendirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Amacımız 7’den 70’e Pendik’te bir spor seferberliği başlatmaktır”

Törende konuşan Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın da öğrencilerin yetenek taramalarından geçtiğini belirterek: “49 okulumuzda yapılan yetenek taramaları neticesinde 12 bin öğrencimizin katılımıyla büyük bir heyecan yaşandı. Bugün burada ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz arasından seçilen yetenekli evlatlarımız futbol, atletizm, okçuluk ve satranç branşlarında yeteneklerini sergileyecekler.

Sporun birleştirici gücüyle unutulmaz anlar yaşayacaklar. Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Amacımız 7’den 70’e Pendik’te bir spor seferberliği başlatmaktır.” ifadelerini kullandı.

Pendik genelinde 49 okuldan 11.828 ilkokul 4. sınıf öğrencisi arasında yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 1.715 öğrenci, futbol, atletizm, okçuluk ve satranç branşlarında yeteneklerini sergileyecek. Organizasyon 30 Nisan Çarşamba günü sona erecek.