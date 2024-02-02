SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!

2023 yılının sonunda Borsa İstanbul, derin bir çalkalanma yaşamıştı. Ancak 2024 yılıyla beraber çabuk toparlandı. Şubat ayında ise BIST 100 endeksi yeniden rekor kırdı. Öte yandan SPK’dan borsayla ilgili yatırımcılara tedbir kararı etmeye devam ediyor.

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SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!

Sermaye Piyasası Kurulu, haftanın son işlem gününde işlem yasağı hakkında bilgilendirme yaptı. Borsa kapanışının ardından SPK’dan yeni bir bilgilendirme yapıldı.

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SPK, İKİ KİŞİYE 6 AYLIK YASAK GETİRDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul’da işlem gören bir hisse hakkında tedbir kararı duyurdu. Hisse üzerinde farklı işlemler yapan iki kişi hakkında 6 ay yasak geldi. SPK’dan açıklama şu şekilde yapıldı;

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"Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca;

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Aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 05.02.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Cihangir ÇEPNİ

Halit KARAGÖZ"

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