Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…

2023 yılında yeni kabineyle beraber göreve gelen Hafize Gaye Erkan bir yılını doldurmadan istifa etti. Şahsi meselelerden dolayı istifa ettiğini söyleyen Erkan, herkese teşekkür ederen affını istedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ''Cumhurbaşkanımıza minnettarım'' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu

YENİ TCMB BAŞKANI KİM OLACAK?

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan’ın görevi bırakmasıyla birlikte yeni isimler konuşulmaya başlandı. Piyasada birçok isim dolaşırken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş tek bir isme dikkat çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gönlünden geçen ismi açıkladı. Prof Dr. Demirtaş,

“Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Ülke için çok iyi olur. Eğer olmazsa çok KÖTÜ olur. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar….”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?