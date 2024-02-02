TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…

Son dakika haberlerine şok bir gelişme yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan görevini kendi isteğiyle bıraktı. Erkan’ın istifasını ilk değerlendiren isimlerden biri de Bakan Şimşek oldu…

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TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…

Ekonomide zor günler geçiren Türkiye’de yine bir istifa haberi geldi. Merkez Bankası Başkanı 2 Şubat Cuma günü istifa ettiğini duyurdu. akşam saatlerinde gelen haber büyük yankı uyandırdı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ''Cumhurbaşkanımıza minnettarım'' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurduMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ''Cumhurbaşkanımıza minnettarım'' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrasında ilk açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

ERKAN, İSTİFASINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

“Tüm olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.”

BAKAN ŞİMŞEK’TEN İLK YORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı’nın istifası üzerine ilk yorumunu yaptı. Sosyal medya üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek şunları söyledi;

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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