Sözcü medya grubuna operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Sözcü medya grubuna yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, Burak Akbay hakkındaki FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanı suçlamalarını gerekçe göstererek Mega Ajans'a TMSF'nin kayyum olarak atandığını açıkladı. Operasyona Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu sert tepki gösterdi.

Sözcü TV'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyon binasında arama yapılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı, kanala ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi.

AVUKAT ERSAN BARKIN'DAN AÇIKLAMA

Sözcü TV'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor.

"SAYMAZ: BİNAYA POLİSLER GELDİ, ARAMA YAPILIYOR

Sözcü gazetesi yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor" ifadesini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyum var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız" dedi.Özel, "Bu milletin sesinin yükselmesine isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek, yüreğimiz kurusun" ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN OPERASYONA SERT TEPKİ

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, sabaha karşı başlayan polis operasyonuna tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Dervişoğlu'nun mesajı şöyle: "Sözcü TV’ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!"

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