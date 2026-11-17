Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı: Doktorundan ameliyat kararı!

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanatçının safra kesesinin alınmasına karar verildi.

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAFRA KESESİ ALINACAK

Hastanede yapılan kontrollerin ardından doktorlar, Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verdi. Sanatçının ameliyatının gece saatlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Yavuz Bingöl, temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmişti. O dönemde yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ameliyatla aldırmayı planladığını söylemişti.

Bingöl'ün ameliyatının ardından sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklama bekleniyor.

Haberin Devamı

Sözcü medya grubuna operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Omurilik Yaralanmalarında Epidural Stimülasyon ve Rehabilitasyon