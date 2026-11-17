TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu: 7 hakemin iddiaları dikkat çekti...

7 eski hakem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakemler, Hacıosmanoğlu için iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçunu öne sürdü.

Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında iftira, hakaret ve diğer suçlardan şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesi, Hacıosmanoğlu'nun A Spor'daki canlı yayında eski hakemleri terör örgütleriyle ilişkilendirdiği ve Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği mesajlarla hakemlerin görevden alınmasını istediği iddialarına dayandırıldı.

Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçlarından şikayetçi oldu.

Burak Doğan'ın haberine göre: şikayetçi hakemler, dilekçelerini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'da A Spor'daki canlı yayın açıklamalarına ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği iddia edilen mesajlara dayandırdı.

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SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇELERİ

Eski hakemlerin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yaptığı suç duyurusunun gerekçeleri ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinde, Hacıosmanoğlu'nun geçmişte taraf olduğu bir soruşturmada verilen takipsizlik kararına rağmen eski hakemleri terör örgütleriyle ilişkilendirdiği öne sürüldü.

Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım 2026'da A Spor'da katıldığı canlı yayında eski hakemler hakkında yaptığı açıklamalar ile 26 Temmuz 2024'te Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajları delil olarak gösterildi. Söz konusu mesajlarda hakemlerin isimlerinin listelenerek terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınmalarının istendiği ileri sürüldü.

Şikayetçiler, Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında söz konusu talimatı kendisinin verdiğini kabul ettiğini savunarak, eylemlerin iftira suçunu oluşturduğunu iddia etti. Dilekçede ayrıca Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, bir kişiye idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin de iftira suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.



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