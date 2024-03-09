Söylemler gitgide sertleşiyor: AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var!

Son günlerde AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingdeki söylemlerinin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan anında yanıt vermişti.

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Karşılıklı atışmaların yaşandığı demeç savaşında son açıklamayı Mustafa Elitaş yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir’de katıldığı program dahilinde açıklamalarda bulundu.

SÖZ DÜELLOSU SÜRÜYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir’de konuştu. Çeşitli etkinlikler için katıldığı programda AK Parti’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde başarıyla çıkacağını aktardı. Yeniden Refah Partisi’ne yüklenen Elitaş şunları söyledi;

“Biz AK Partiliyiz. Biz bu davaya inanmış insanlarız. Milletvekili ben olurum başkası olur ama bu davada ben her zaman varım' dediler. Bazen duyuyoruz. Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar.

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Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey.”

YARIN SİZİ DE TERK EDERLER

“Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin.

Hadi gidenler gitti, kalanlara diyorum ki yıllarca ben de milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış birisi aday gösterilirken, kimse tanımazken tanıtmışız ve bir noktaya getirmişiz. Aday göstermedikten sonra, 'ben gidiyorum hadi eyvallah, ben önemli adamım' diyorlar. Terk edebilen şahsiyet, yarın seni bir dakikada terk eder.”

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