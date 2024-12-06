Narin Güran cinayeti davasında, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi!

Cumhuriyet Savcısı Mütalaasını Sundu: Narin Güran cinayeti davasında, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Narin Güran cinayeti davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılama sürüyor.

Davanın bugünkü duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, dört sanığın “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı’ndan Açıklama

Davanın takipçileri arasında yer alan eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Narin dosyasına ilişkin mütalaasını sundu. Dört sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 26 Aralık’ta adalet için duruşma salonunda olacağız” ifadelerini kullandı.

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Mütalaada sanıkların Narin Güran’ı planlı ve ortak bir şekilde öldürdükleri iddiası yer alıyor. Olayın detayları ve dava süreci, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Dört sanığın, suçlamaları kabul etmediği ve savunmalarında farklı gerekçeler sunduğu öğrenildi.

Narin Güran davasının bir sonraki duruşması, 26 Aralık’ta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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