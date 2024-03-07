Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!

Afyonkarahisar’da ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahıs sosyal medyadan ilan verince jandarmanın takibine takıldı.

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Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahıs jandarmanın takibi ile yakalanırken, şahısların tabanca için ‘acil satılık son fiyat 100 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum’ şeklinde ilan verdikleri kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyadan ‘acil satılık, piyasada emsalleri 140-150 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum. Son fiyat 100 bin TL’ şeklinde ilan verildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satanlar için jandarma harekete geçti!

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler ardından şahısların iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında İ.G. (43) ve H.G. (23) isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinden yapılan aramada ise satılığa konulan tabanca ile 6 bin 740 adet doldurulmuş makaron, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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