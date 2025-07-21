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Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile sözlü anlaşmayı gerçekleştirdi. İşte, Galatasaray kulübü ile Napoli arasındaki anlaşma şartları...

Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!
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Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile sözlü anlaşmayı gerçekleştirdi. İşte, Galatasaray kulübü ile Napoli arasındaki anlaşma şartları...

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile sözlü anlaşmaya vardı. Sar-kırmızılı ekip ile Napoli arasındaki anlaşma şartları ortaya çıktı.

Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'ye toplamda 80 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sarı kırmızılılar transfer için Napoli'ye 75+5 milyon Euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay verecek. Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ödeme yapacak, 35 milyon Euro ise 2026 yılına kadar İtalyan ekibine ödenecek.

Nijeryalı oyuncu, 2 yıl boyunca İtalya kulüplerine satılamayacak.

Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Osimhen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Nijeryalı golcünün, yan hakları hariç sarı-kırmızılı ekipten 16 milyon Euro maaş alacak.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

​Victor Osimhen'in kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor.

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