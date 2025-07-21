Fatih Terim'in yeni görev adresi belli oldu: Sıra resmi açıklamada!

Fatih Terim'in yeni görev adresi belli oldu: Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresi duyuruldu. Al-Shabab'tan ayrılan ve yeni adresi merakla beklenen Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular.

AL-SHABAB'TAN AYRILDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrıldı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalayabildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAK

Kaksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak. Terim'in yeni takımındaki performansı merakla bekliyor.

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