Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama: Piyasanın enflasyon tahmini geriledi, dolar tahmini yükseldi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. İşte ortaya çıkan oranlar...

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66'ya geriledi. Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 43,57 TL'den 43,72 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5731'den 43,7219'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,0352'den 47,6972'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,35'ten yüzde 17,08'ye indi.

Haberin Devamı

DOLAR/TL TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,57 TL iken, bu anket döneminde 43,72 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 47,04 TL'den 47,70 TL'ye çıktı.

FAİZDE İNDİRİM ÖNGÖRÜSÜ

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.

BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.

CARİ AÇIK TAHMİNİNDE ARTIŞ

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,3 milyar dolara yükseldi.

Fatih Terim'in yeni görev adresi belli oldu: Sıra resmi açıklamada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: 52 yıllık tarihi anlaşma bitiyor

Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?