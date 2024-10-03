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Son dakika: Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklandı!

Son dakika haberi! Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklanırken, Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 oranında artış gösterdi.

Son dakika: Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklandı!
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Son dakika haberi! Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklanırken, Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 oranında artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda ise yüzde 49,38 oldu.
Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.

Son dakika: Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklandı!Son dakika: Yıllık enflasyon oranları yüzde 49,38 olarak açıklandı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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