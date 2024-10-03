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Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

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Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL sınırını aşmış son günlerde ise düşüşe geçmişti. Altın meraklıları altın neden düşüyor daha da düşer mi? diye merak ediyor. Peki bugün altın ne kadar gram çeyrek altın kaç TL? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.
Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 1 19

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.921,79

SATIŞ(TL) 2.922,32

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.923,59 -0,04 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 2 29

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.996,00S

ATIŞ(TL) 5.041,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.052,00 -0,22 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 3 39

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.960,00

SATIŞ(TL) 10.075,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.097,00 -0,22 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 4 49

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.666,70

SATIŞ(TL) 20.052,52

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.952,02 0,50 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 5 59

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.919,00

SATIŞ(TL) 20.080,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.123,00 -0,21 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 6 69

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.656,63

SATIŞ(USD) 2.656,91

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,73 -0,07 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 7 79

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 89.350,00

SATIŞ(USD) 89.400,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.900,00 0,56 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 8 89

22 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.785,18

SATIŞ(TL) 2.939,41

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.947,25 -0,27 %

Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 9 99

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.655,07

SATIŞ(TL) 2.500,77

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.506,28 -0,22 %

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