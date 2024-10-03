Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

Altın rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL sınırını aşmış son günlerde ise düşüşe geçmişti. Altın meraklıları altın neden düşüyor daha da düşer mi? diye merak ediyor. Peki bugün altın ne kadar gram çeyrek altın kaç TL? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.921,79 SATIŞ(TL) 2.922,32 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.923,59 -0,04 % 2 9 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.996,00S ATIŞ(TL) 5.041,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.052,00 -0,22 % 3 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.960,00 SATIŞ(TL) 10.075,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.097,00 -0,22 % 4 9 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.666,70 SATIŞ(TL) 20.052,52 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.952,02 0,50 % 5 9 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.919,00 SATIŞ(TL) 20.080,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.123,00 -0,21 % 6 9 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.656,63 SATIŞ(USD) 2.656,91 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,73 -0,07 % 7 9 KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 89.350,00 SATIŞ(USD) 89.400,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.900,00 0,56 % 8 9 22 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.785,18 SATIŞ(TL) 2.939,41 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.947,25 -0,27 % 9 9 14 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 1.655,07 SATIŞ(TL) 2.500,77 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.506,28 -0,22 %



