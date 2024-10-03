Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
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Altın rekor üstüne rekor kırarak gram altın 3 bin TL sınırını aşmış son günlerde ise düşüşe geçmişti. Altın meraklıları altın neden düşüyor daha da düşer mi? diye merak ediyor. Peki bugün altın ne kadar gram çeyrek altın kaç TL? 3 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.