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Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'de deprem!

Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'de deprem!
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Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'de deprem!

Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün saat: 14.34'de Çanakkale Eceabat açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesinin bir çok yerinde hissedildi.

Son dakika! Türkiye sallanıyor: Çanakkale'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 4,4 büküklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 25,5 kilometre derinde olduğu belirlendi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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