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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya: terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!
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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

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Kaynak:AA

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