Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!

Güngören'de hareketli dakikalar: Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Enkaz altında olup olmadığı araştırılıyor.

YIKIM ESNASINDA ÇÖKTÜ

Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Türkiye'de doğdular: Suriyeli çocuklar vatanlarını ilk kez görecek

Evlenmeden önce HIV virüsü taşıdığını sakladı: "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemi!