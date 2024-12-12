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Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!

Güngören'de hareketli dakikalar: Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!
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Güngören'de hareketli dakikalar: Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Enkaz altında olup olmadığı araştırılıyor.

Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!

YIKIM ESNASINDA ÇÖKTÜ

Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.

Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güngören'de hareketli dakikalar: Kentsel dönüşüme giren bina, bir anda çöktü!

Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.

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Kaynak:AA

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