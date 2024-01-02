Son dakika. Tokyo havalimanı alev alev! Pistte iki uçak çarpıştı!

Son dakika. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika. Tokyo havalimanı alev alev! Pistte iki uçak çarpıştı!

Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. Yanan uçakta bulunan 379 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facia gibi bir kaza yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

tokyo-ucak-yangini-478388.jpg596.webptokyoda-havalimaninda-kaza-icinde-300den-fazla-yolcu-bulunan-ucak-baska-ucakla-carpistiktan-sonra-alev-aldi-1704189526.webp

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!
Şişli güne feci kaza ile uyandı! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı!
Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!
Yaptığı marifetmiş gibi görüntüleri kayda aldı! Kediye taş atan gence ceza kesildi!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Son Haberler
Son dakika. Tokyo havalimanı alev alev! Pistte iki uçak çarpıştı!
Son dakika. Tokyo havalimanı alev alev! Pistte iki uçak çarpıştı!
"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!
"Kara para aklama dosyasına adınız karışmış" dediler yaşlı kadını tuzağa düşürdüler!
Ses kısıklığı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi!
Ses kısıklığı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi!
En Yeni Cep Telefonları ve Özellikleri
En Yeni Cep Telefonları ve Özellikleri
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Çok Okunanlar
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Japonya'da 4 dakika arayla peş peşe iki büyük deprem! Biri 7.6, diğeri 5,7'i! Yetkililer Tsunami uyarısı yaptı
Japonya'da 4 dakika arayla peş peşe iki büyük deprem! Biri 7.6, diğeri 5,7'i! Yetkililer Tsunami uyarısı yaptı
Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!
Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Yanındaki polisleri unuttu, 155 aradı gazetecilerden şikayetçi oldu!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi