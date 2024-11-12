Şanlıurfa’da kahreden olay: Banyoda küçük cansız bedeni bulundu!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Yaban Mahallesinin Gezdik Mezrasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4 yaşındaki Ü.E. isimli çocuk, duş almak için girdiği banyoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı.

Çocuğun banyodan uzun süre çıkmadığını fark eden aile, banyoya girdiklerinde küçük çocuğun baygın halde buldu.

Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık birimleri ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğa yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan Ü. E. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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