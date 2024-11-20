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Son dakika: Meteoroloji o, iller için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı!

Meteoroloji o, iller için bugün gece saatlerinden yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji o, iller için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı!
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Meteoroloji Marmara ve Ege bölgesi için bugün gece saatlerinden yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji o, iller için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı!

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika: Meteoroloji o, iller için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı!

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Kaynak:AA

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