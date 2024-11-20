Son dakika: Meteoroloji o, iller için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı!

Meteoroloji Marmara ve Ege bölgesi için bugün gece saatlerinden yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MSB'den son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!