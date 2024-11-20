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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte o sefer saatleri...

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si, Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...

BUDO'nun saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...

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Kaynak:AA

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