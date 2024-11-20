  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MSB'den son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada: Irak'ın kuzeyi, Gara bölgesinde yapılan operasyonla, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada: Irak'ın kuzeyi, Gara bölgesinde yapılan operasyonla, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

bg11021.webp

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

bg145.webp

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı! İşte nedeni...Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı! İşte nedeni...

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve dönüşü, Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve dönüşü, Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi hakkında konuştu
İddianame tamamlandı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3 yıl hapis istemi!
İddianame tamamlandı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3 yıl hapis istemi!
Seçil Erzan davasında şoke edecek gelişme! Hakan Ateş için hapis istemi
Seçil Erzan davasında şoke edecek gelişme! Hakan Ateş için hapis istemi
MİT, tarafından gri kategoride aranıyordu: MKP üyesi terörist Çelik'i Orta Doğu ülkesinde yakaladı!
MİT, tarafından gri kategoride aranıyordu: MKP üyesi terörist Çelik'i Orta Doğu ülkesinde yakaladı!
Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
Narin Güran cinayetinde çarpıcı delil ortaya çıktı! Narin'in gömüldüğü dere kenarında bulundu! Katil Salim Güran mı?
Narin Güran cinayetinde çarpıcı delil ortaya çıktı! Narin'in gömüldüğü dere kenarında bulundu! Katil Salim Güran mı?
FETÖ'ye büyük gözaltı! 66 şehirde eş zamanlı operasyon: 20 Kasım gazete manşetleri
FETÖ'ye büyük gözaltı! 66 şehirde eş zamanlı operasyon: 20 Kasım gazete manşetleri