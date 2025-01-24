Son dakika! Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı: İşte hakkındaki o iddia...

Son dakika: Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınan ünlü menajerin, evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair iddialar nedeniyle re'sen soruşturma açıldı.

Ayşe Barım ''Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği iddiasıyla Barım'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlü menajerin ev ve iş yerinde de ekipler tarafından arama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında şahsın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı dönemde bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği yönündeki değerlendirmeler, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığına dair tespitler, bir arada nazar alındığında daha önce kamu davasına konu olan ve yukarıda isimleri zikredilen diğer şahıslar gibi olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılan şüpheli Emine Ayşe Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçundan verilen gözaltı kararı kapsamında 24/01/2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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SEKTÖRDE TEKELLEŞMEYE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Ayşe Barım’ın yurtdışına kaçma şüphesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barım’a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlattı.

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