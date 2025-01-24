Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları
Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları
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Türkiye cumhuriyet Merkez bankası 2025 yılı ilk faiz kararını açıklayarak 2.550 baz puan düşürerek faiz oranını 47.50 den Yüzde 45'e indirmesi sonrası Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL?? İşte 24 Ocak Güncel altın fiyatları.