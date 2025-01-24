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Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları

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Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları
Türkiye cumhuriyet Merkez bankası 2025 yılı ilk faiz kararını açıklayarak 2.550 baz puan düşürerek faiz oranını 47.50 den Yüzde 45'e indirmesi sonrası Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL?? İşte 24 Ocak Güncel altın fiyatları.
Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.187,45

SATIŞ(TL) 3.187,98

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.155,14 1,04 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.174,00

SATIŞ(TL) 5.220,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.183,00 0,71 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.348,00

SATIŞ(TL) 10.442,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.367,00 0,72 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.121,65

SATIŞ(TL) 20.516,36

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.633,08 -0,57 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.634,00

SATIŞ(TL) 20.798,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.648,00 0,73 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 6 67

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.776,38

SATIŞ(USD) 2.776,91

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.753,84 0,84 %

Merkez bankası faiz kararı sonrası altında son durum ne, Gram, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Güncel altın fiyatları 7 77

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 87.750,00

SATIŞ(USD) 87.800,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.250,00 -0,51 %

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